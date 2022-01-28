وزير خارجية ليتوانيا يحذر عبر CNN: غزو أوكرانيا سيؤدي إلى "حرب أوروبية"

حذر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، من أن غزو أوكرانيا لن تكون "مجرد حرب ضد أوكرانيا. إنها حرب أوروبا، وسوف تندلع في أوكرانيا إذا بدأت".

وشدد لاندسبيرجيس على أن "من مصلحة كل بلد دعم أوكرانيا، لمحاربة الغزو المحتمل - الذي سيحدث بشكل أساسي على الحدود الأوروبية".

وردًا على سؤاله عن موقفه تجاه ألمانيا والانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب عدم رغبتها في تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، قال وزير الخارجية أن "الحكومة الألمانية لا تزال حكومة جديدة، وتحاول إكمال إرث يقارب 16 عامًا للحكومة الأخيرة"، مضيفًا "الحكومة الجديدة تواجه حقيقة مختلفة تمامًا عما حدث في ألمانيا خلال الـ16 عامًا الماضية".

وانتهى لاندسبيرجيس بالقول إن "الاستقرار لم يعد هناك. العالم يتغير وبسرعة. لذلك، أعتقد أن الحكومة الألمانية الجديدة تتكيف مع واقع جديد".