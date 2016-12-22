دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الحميدان، الخميس، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الميزانية السعودية الجديدة أن برنامج "حساب المواطن" سيبدأ التسجيل فيه ابتداء من 1 فبراير 2017 المقبل.

وعن الفئات التي سيتم استبعادها من "حساب المواطن" ذكر الحميدان أن طبقة الأثرياء هي المستثناة من دعم البرنامج، مبينا أنه سيتم تقييم مقدار الدعم المقدم وفقاً لمعدل الاستهلاك الطبيعي، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضاف الحميدان: "يتوقع أن ترتفع المبالغ المحددة لبرنامج حساب المواطن من 25 مليار ريال في 2017 إلى 60 مليار ريال بحلول 2020"، مؤكدا أن الدراسة ما زالت مستمرة لتحديد كيفية تصنيف الفئات المستحقة للبرنامج. واعتبر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات المقبلة.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن "قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جداً في أن المقابل المالي لبرنامج حساب المواطن سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء"، وقال: "برنامج حساب المواطن سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضاً".

وأضاف: "المواطن الذي يستهلك الطاقة والوقود بنسبة معقولة لن يتضرر بمشيئة الله تعالى". وتابع: "المبلغ الذي سيدفع لبرنامج حساب المواطن يعتمد على الأثر الذي تترتب عليه الإصلاحات في الواردات غير النفطية".