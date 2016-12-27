الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في المملكة) ما أشيع في وسائل التواصل عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، وتؤكد أن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

وكان الإصدار الجديد، وهو السادس في سلسلة إصدارات المملكة، قد دخل حيز التداول الاثنين، ويحمل صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب العديد من المزايا الأمنية الجديدة، في حين صدر الإصدار الخامس بعهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وتحمل ورقة المئة ريال منه صورة الملك الراحل.