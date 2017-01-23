كارلوس غصن/ الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو: حتى الآن ماذا كان القانون؟ نافتا كان القانون، لذا فإن كل مصنعي السيارات التزموا بقانون نافتا، وهي اتفاقية وقّعت بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والاتفاقية حددت القوانين لجميع مصنعي السيارات. إن كان هناك أي تغيير على نافتا، وقد يحدث ذلك، فنحن لا نعرف بعد ما إذا كان التغيير مؤكدا، فسنتأقلم معه. بالطبع نحن نفترض أن هناك تغييراً سيحدث، لأن الرئيس ترامب قال أمرين واضحين بالنسبة لنا، أمريكا أولاً، والوظائف في الولايات المتحدة. الأمر واضح. تريد البيع في الولايات المتحدة إذاً يجب عليك إنتاج المزيد والاستثمار أكثر في الولايات المتحدة ، الأمر واضح .

ريتشارد كويست/ مراسل CNN: مع معرفتكم ذلك، هل قمتم فعلاً بتغيير خطتكم للمستقبل؟

كارلوس غصن/ الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو: دون أي شك، أعتقد أن أي مُصنّع للسيارات لم يقم بتغيير خطته لأننا نتحول من وضع تؤطره اتفاقية نافتا إلى وضع جديد لا نعرفه بعد لكن الرئيس الأمريكي الجديد يقول بوضوح إن الأولوية للوظائف في الولايات المتحدة، ونرى أن معظم مصنعي السيارات لم يستمعوا فقط وإنما بدأوا بدمج الرسالة وتحويلها لعمليات اتخاذ القرار. رأيت كمية قرارات الاستثمار التي اتخذت فعلاً في الولايات المتحدة، لذا فإن الرسالة واضحة.

ريتشارد كويست/ مراسل CNN: متى ستقومون بإعلانكم؟ شركة فورد أعلنت وجي إم أعلنت بالأمس.

كارلوس غصن/ الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو: سنعلن عن زيادة الإنتاج في شمال أمريكا عندما يحين الوقت، ولحسن حظنا فإن لدينا متسع من الوقت ريثما تتسلم الإدارة الجديدة أعمالها، عندها ستملي سياساتها، وبعدها ستكون الأمور واضحة.

ريتشارد كويست/ مراسل CNN: لكنكم ستنقلون هذه القدرة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة!

كارلوس غصن/ الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو: ما يمكنني قوله هو أن إنتاج كل مصنّعي السيارات في الولايات المتحدة سيزيد من الآن فصاعدا.