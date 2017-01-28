دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، من الشعب المصري الوقوف إلى جانب البلاد لمدة ستة أشهر فقط، لافتا إلى أن حل المشاكل التي تواجه مصر بحاجة إلى إجراءات استثنائية.

أطالب الشعب المصري بالوقوف بجانب #مصر 6 أشهر فقط — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٦

جاء ذلك خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر ضمن مؤتمر الشباب حيث قال: "إن الأسعار لن تتراجع إلا إذا توافرت سلع موازية بسعر أقل.. وحل المشكلات في مصر يحتاج لإجراءات استثنائية،" وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للسيسي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وأضاف السيسي: "أطمئن المصريين بأن الأمور تسير على ما يرام فيما يخص سد النهضة بالتعاون مع أثيوبيا.. لا أحد يستطيع العبث بحصة مصر في مياه النيل لأنها مسألة حياة أو موت،" لافتا إلى أن "تحقيق التعايش المشترك بين جميع المصريين أولوية قصوى.. النمو السكاني هو أحد أهم العقبات الحقيقية أمام تقدمنا.. نعمل في الوقت الراهن على ربط التعليم بسوق العمل.."

وأضاف الرئيس المصري: "نعمل على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بـ4500 قرية وسننتهي من 40% قريبا.. نحتاج إلى 180 مليار جنيه لتطوير مشروعات الصرف الصحي في مصر.. 450 مليار جنيه فاتورة إصلاح قطاع الكهرباء حتى الآن.. ونحتاج إلى 60 مليار جنيه لتأهيل ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.."