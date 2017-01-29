أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوماً تنفيذياً يقضي بمواصلة بناء خطيْ الأنابيب "كيستون إكس إل" و"داكوتا أكسس".

قرار المضي قدماً ببناء خطي الأنابيب طرح جانباً الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، لمنع بناء الخطين، في حين أوفى بأحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية.

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خط أنابيب "داكوتا أكسس" هو مشروع تقدر قيمته بـ3.7 مليار دولار، من شأنه أن ينقل 470 ألف برميل من النفط يومياً عبر أربع ولايات. وسيمر على وجه التحديد، من خلال المنطقة الغنية بالنفط في ولاية داكوتا الشمالية حيث هناك ما يقدر بنحو 7.4 مليار برميل من النفط غير المكتشف. هذا النفط سيتم شحنه إلى الأسواق والمصافي في الساحل الشرقي ومنطقة ساحل الخليج.

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أما خط أنابيب "كيستون إكس إل" فكان من المقترح أن يمتد على مدى 1.2 ألف ميل عبر مونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا وكنساس وأوكلاهوما وتكساس، لنقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط الخام الثقيل يومياً من الرمال النفطية في كندا إلى مصافي على ساحل الخليج.

ويُذكر أن المشروعين كانا بمثابة مباراة كرة قدم سياسية خلال السنوات الماضية في أمريكا، حرضت شركات النفط والجمهوريين ضد أنصار البيئة والناشطين الليبراليين.