جولة نادرة لـCNN داخلها.. كيف تبدو أنفاق التهريب بين أمريكا والمكسيك؟
كيف تبدو أنفاق التهريب بين أمريكا والمكسيك؟
اقتصادآخر تحديث الأحد, 05 فبراير/شباط 2017; 11:06 (GMT +0400).
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تستخدم هذه الأنفاق لنقل كميات كبيرة من الماريجوانا والكوكايين، وهي مجهزة غالباً بالطاقة الكهربائية والتهوية. الكاميرات العالية الطاقة تراقب بشكل مستمر. إلا أن المهربين اليوم يذهبون من حيث لا يمكن للعين أو للكاميرا رؤيتهم.
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