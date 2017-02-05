دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أحد أكبر المصارف الإسلامية العاملة في بريطانيا أن الإقبال على التمويل الإسلامي لشراء المنازل في البلاد قفز إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2016، متوقعا استمرار النمو خلال السنوات المقبلة بعدما بات التمويل الإسلامي خيارا مفضلا للكثيرين.

وقال مصرف الريان، أكبر مصرف متوافق مع الشريعة يعمل بقطاع التجزئة في بريطانيا، إن عدد المتقدمين للحصول على تمويل لشراء منازل في بريطانيا بطرق تمويل إسلامية وصل إلى مستويات غير مسبوقة عام 2016 مع استمرار الزيادة المطردة على الطلب.

ولفت المصرف إلى أن طلبات التمويل الإسلامي تزايدت بواقع 9 في المائة عام 2016، علما أنها ازدادت بواقع 99 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليستنتج المصرف دلالة ذلك على أن التمويل الإسلامي "بات الخيار المفضل للتمويل العقاري بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس."

وعلق كيث ليتش، المدير التجاري للمصرف، على النتائج بالقول إن المصرف عمل بشكل مكثّف خلال السنوات الماضية من أجل ضمان أن تكون المنتجات التمويلية الإسلامية "بمتناول الجميع من مختلف الأديان". مشددا في الوقت نفسه على أن فرصة النمو مازالت كبيرة جدا مع توقع استمرار ارتفاع الطلب مستقبلا.

يذكر أن مصرف الريان البريطاني هو بنك تابع لمصرف الريان القطري وهو يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ التمويل الأخلاقية.