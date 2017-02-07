دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سرحت قناة العرب الإخبارية، المملوكة للأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، موظفيها عبر رسالة الكترونية، منهية بذلك الجدل الكبير الذي لف مستقبل القناة على مدى العامين الماضيين.

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وجاء في الرسالة التي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منها: "كما تعلمون جميعا، العامان الماضيان كانا فترة محاولة وبذل الجهود لإعادة إطلاق قناتنا الحبيبة قناة العرب الإخبارية، حيث واجهنا تحديات عديدة وشديدة.. ورغم كل شيء ونظرا للظروف آن الأوان لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل القناة."

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وأضافت الرسالة: "وعليه وللأسف، قررت الإدارة وقف عملياتها بصورة مباشرة، ونود أن نشكركم جميعا على صبركم وتفهمكم خلال فترة عملكم التي تنتهي اليوم الـ6 من فبراير 2017.."

ويذكر أن ايقاف بث قناة العرب رسميا من البحرين، في فبراير/ شباط العام 2015، أثار جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما برزت تعليقات الإعلامي داوود الشريان الذي سخر من الموضوع واصفاً ما جرى بأنه "عرس مسيار."