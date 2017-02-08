دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم توجيه شركات الطيران الأمريكية الكبرى شكوى تعبر فيها عن غضبها من الدعم الذي قالت إنه يفيد الشركات التي تنافسها في الشرق الأوسط. محددة في هذا الإطار الناقلات الإماراتية والقطرية التي قالت إنها تحصل على دعم حكومي للسيطرة على القطاع، في تكرار لاتهامات سبق أن نفتها الشركات الخليجية بشدة، قال مصدر مطلع على الاجتماع الذي سيُعقد بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وممثلي شركات الطيران الأمريكية، إن "مناقشة اتفاقيات الأجواء المفتوحة تُركت عمداً خارج جدول الأعمال الرسمي للاجتماع".

وكان مدراء طيران "دلتا" و"يونايتد" و"أميركان إيرلاينز" قد بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي، لتكرار اعتراضهم على "الدعم المادي الضخم" الذي تحصل عليه الناقلات الإماراتية والقطرية ومناشدين ترامب بشعار "أمريكا أولاً."

وذكروا في رسالتهم أن شركات الطيران الخليجية "حصلت على مستويات دعم غير مسبوقة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ العام 2004." وأضافت الرسالة: "إذا تُرك الأمر على حاله، سنستمر برؤية شركات الطيران الخليجية تتوسع في السوق الأمريكية، ما يتسبب بالمزيد من الضرر على الأمريكيين الذين يعملون بجد."

وتطالب ثلاث شركات الطيران الأمريكية، حكومة الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران الخليجي الطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.

ويقول المدراء التنفيذيون في الولايات المتحدة، إن "البلدين يعتديين على الاتفاقات وحكومتنا لا تفعل أي شيء للحد من ذلك."

ونمت الناقلات الخليجية بسرعة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وأعلنت الإمارات عن خدمة جديدة بين دبي ونيوارك، مع التوقف في اليونان وهي خطوة استفزازية في السوق المربحة شمال الأطلسي التي كان تهيمن عليها الولايات المتحدة وشركات الطيران الأوروبية. وتُعتبر نيوارك الوجهة الأمريكية الـ12 لدولة الإمارات.

ولا تُعتبر الخطوط الجوية القطرية بعيدة عن منافستها الإقليمية، إذ سيكون لديها 11 وجهة في الولايات المتحدة حينما تبدأ خدمتها الجديدة من الدوحة إلى لاس فيغاس في عام 2018.

ورفضت جميع شركات الطيران الخليجية الثلاث سابقاً المزاعم التي تقول إنها أعطيت ميزات ليست عادلة. وفي العام 2015، أصدر طيران الإمارات تقريرا مفصلاً يبين فيه أنه لا يعتمد على الإعانات الحكومية وعمليات الإنقاذ وقوانين الإفلاس، ولكنه يعمل على مشاريع تعتمد على المستهلك ويحركها الربح التجاري."

ورفض طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية التعليق على إمكانية اتخاذ أي تدابير تحت إدارة ترامب، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران جيمس هوجان في مقابلة مع CNNMoney إنه من السابق لأوانه التكهن بذلك.