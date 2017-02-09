الجزائر (CNN)-- وقع المختبر الجزائري لإنتاج الأدوية "هوب فارما" اتفاقية مع المؤسسة الصناعية السعودية "جمجوم فارما"، لأجل إنشاء وحدة صناعية لإنتاج محاليل غسل العيون، بقدرة إنتاج تبلغ 250 مليون قارورة، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 130 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية الرئيس المدير العام لـ"'هوب فارما'"، توفيق بلحاج مصطفى، وممثل "جمجوم فارما"' في العاصمة الجزائر أمس الثلاثاء، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، وسفير السعودية بالجزائر سامي عبد الله صالح.

وتتشارك الشركتان في ملكية الوحدة الجديدة، وتبلغ كلفة الاستثمار في المرحلة الأولى 50 مليون دولار، وفي المرحلة الثانية 80 مليون دولار أخرى، وتسعى الجزائر من خلال هذا الاستثمار إلى الإنتاج المحلي لـ15 نوعا من محاليل غسل العيون، ممّا يوقف عملية استيراد هذه المحاليل.

ومن المتوقع أن ينتهي بناء المشروع في النصف الأول من عام 2018، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 30 بالمئة من الأشغال اكتملت حاليا، كما صرّح المدير العام لـ"هوب فارما"، أن الوحدة الصناعية ستخلق 250 منصب عمل مباشر، وألف منصب غير مباشر.

وصرّح وزير الصحة أن هذا المشروع سيتيح تخفيض صادرات الأدوية التي تسدّ حاليا 39 بالمئة من مجموع حاجيات الجزائر من الدواء، كما سيمكّن المشروع من تصدير المنتجات الصيدلانية إلى عدد من البلدان العربية.