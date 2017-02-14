دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تقول دول أوبك إنها سجلت نتائج فاقت توقعاتها في الشهر الأول من محاولة الحد من الإنتاج بمليون برميل تقريباً. الالتزام بخفض الإنتاج يفوق تسعين بالمائة، ولكن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، يقول لـCNNMoney إنهم في طريقهم لنجاح أفضل وأن انتعاش إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لن يقوض جهودهم.
المزروعي: الدول خارج أوبك لن تهزم المنظمة بعد خفض الإنتاج
ما هي نتائج تخفيض دول أوبك للإنتاج حتى الآن؟
اقتصاد
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مقابلة مراسل CNN، جون ديفتيريوس، مع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.
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