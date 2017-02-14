الكويت (CNN) -- كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، نية بلاده إنفاق قرابة 115 مليار دولار خلال الأعوام الخمس المقبلة لتطوير القطاع النفطي، في واحدة من خطط الإنفاق الطموحة في الدولة الخليجية التي تعاني مثل جاراتها جراء تراجع أسعار النفط.

العدساني، الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر محلي بالكويت، قال إن القطاع الخاص سيشارك في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30 في المئة، مضيفا أن مؤسسة البترول الكويتية أعدت استراتيجياتها حتى عام 2030 على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة لاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص

وأشار العدساني إلى أن القطاع النفطي لديه خطة استثمارية طموحة يجري تنفيذها وهناك المزيد من الفرص المستقبلية والمتاحة الواعدة التي بإمكان القطاع الخاص تقديمها أو المشاركة بها في الصناعة عند تنفيذ هذه الخطة حيث يبلغ إجمالي المتوقع صرفه 35 مليار دينار كويتي (قرابة 115 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة.