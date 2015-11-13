أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حلت الجمعة بتاريخ الرقم 13، في حادثة لطالما اعتبرها الكثيرون من الحظ السيئ واستغلتها هوليوود بأفلامها إلى الحد الأقصى.

ورغم أن الإجابة عن السؤال المطروح حول منشأ هذا الاعتقاد غير واضحة، إلا أن الكثيرين يرون بأن منشأ هذا الاعتقاد هو الدين، إذ يعتقد بعض المسيحيين أن يوم الجمعة يمكن أن يأتي بالحظ السيئ وذلك لأن المسيح صلب بهذا اليوم، بينما الرقم 13 يرمز إلى عدد أتباع المسح الذين جلسوا معه حول مائدة العشاء الأخير، وصاحب الرقم 13 كان يهوذا صاحب السمعة السيئة، وأتى أصحاب علوم الأرقام بأبحاث حول الطاقة الكبيرة التي يحملها الرقم 13.

وفي جميع الأحوال، سواء إن كنت مؤمناً بالحظ السيئ بالتزامن مع الجمعة الثالثة عشر، أم لم تؤمن على الإطلاق، إليك عدداً 13 معلومة طريفة عن هذا اليوم من الأسبوع المتزامن بهذا التاريخ: