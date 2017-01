الفيلم الثالث عشر لسلسلة أفلام "Friday the 13th" سيطلق من شركة "Paramount" عام 2017، وتعمل شبكة "CW Network" على تحضير سلسلة تلفزيونية مستوحاة من هذه الأفلام، كما يتم جمع تبرعات الجماهير لدعم لعبة فيديو مستوحاة من الفيلم من خلال موقع "Kickstarter".

