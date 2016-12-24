إعلانات وهمية لفضح الباحثين عن قاصرين للجنس 2:44

يتم إجبار الإناث على العيش هنا في بعض أجزاء النيبال عندما يتعرضن لدورتهن الشهرية.

وباعتبارهن "غير نظيفات،" يتم إبعادهن إلى “كوخ الحيض” إلى حين انتهاء دورتهن.

عادة ما تكون هذه الأكواخ مخصصة للماشية وصغيرة وتفتقر إلى الصرف الصحي والتهوية.

الممارسة تعرف باسم Chhaupadi وتم حظرها في 2005، لكنها لا تزال شائعة في أقصى غرب النيبال.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن الإناث في فترة الحيض في النيبال لا يسمح لهن بلمس البشر أو الماشية أو الخضروات أو النباتات.

إذا يشير التقرير إلى أن البعض يخشى من أنه سيغضب الآلهة، مما سيؤدي إلى وفاة الناس أو الماشية أو المحاصيل الزراعية.

ولقت الكثير من النساء حتفهن في هذه الأكواخ بسبب شح الرعاية الصحية وهجمات الحيوانات واستنشاق الأدخنة.