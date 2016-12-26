دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زعم أحمد شاهين، الذي يقدم نفسه على أنه فلكي، أنه تحدث مع مخلوقات فضائية وحصل منها على معلومات بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الموجود حاليا، مستنسخ وأن بوتين الحقيقي قد مات، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة لشاهين الملقب بـ"نوستراداموس العرب" على قناة LTC حيث قال: "هناك بعض الأسرار التي قالوها لي (المخلوقات الفضائية) بأن هناك أسرار موجودة في الأرض مغيبة عن الناس لكن آن الأوان لأن تنكشف للناس، مثلا قادة العالم.. في نقطة معينة خاصة بالرئيس الروسي، بوتين حيث ذكرت في شهر مارس الماضي وأكرر على طول.. الرئيس بوتين الموجود حاليا يعتبر مستنسخ وليس الرئيس الحقيقي والرئيس الحقيقي يعتبر مات.."

وأضاف شاهين قائلا: "في ناس كثير لم تصدقني.. بوتين مات مثل الكثير من باباوات الفاتيكان الذين لم يكملوا مدتهم وتم الإتيان بالبديل.."