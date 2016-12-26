عام آخر من توصيل هدايا عيد الميلاد

جلب معه لصوص هدايا عيد الميلاد

في ولاية ميزوري، تفاجأ صاحب منزل بمشاهدة امرأة عجوز تأخذ هداياه الخاصة بعيد الميلاد

أصحاب هذا المنزل تتبعوا هذه اللصة

بعدما وجدوا هدية الكريسماس الخاصة بهم معروضة للبيع على الإنترنت

قالوا لها إن الشرطة في الطريق

وعادت الهدية إلى صاحبها الحقيقي

ملايين من صناديق الهدايا تسرق كل عام

حتى منزل هالك هوغان، سرق لصوص منه علبة هديته

يشعر بعض اللصوص بالندم

مثل هذا اللص في نيويورك

فقد أخذ صندوق هدية من على عتبة منزل

ولكنه أعادها في تلك الليلة مع رسالة…

اسحبوا الشكوى المقدمة للشرطة، عندي فتاتان رائعتان، اعتذر وعيد ميلاد سعيد