مزحة لمقدم برامج بريطاني تتعرض للانتقادات

أطلق مقدم البرامج ريتشارد هاموند نكتة تتضمن أن أكل المثلجات على علاقة بأن تكون مثلياً، وذلك خلال البرنامج البريطاني “The Grand Tour”.

لا بأس، فأنا لا آكل المثلجات.

أعتقد أن هذا على علاقة بكونك طبيعي الميول.

لا يوجد خطأ في ذلك، ولكن أن يأكل رجل بالغ المثلجات، إنه بهذا الاتجاه عوضاً عن هذا الاتجاه.

تسببت هذه النكتة بغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي

مرحبا، أنا آكل المثلجات منذ سنوات ولا أزال طبيعي الميول، ما الخطأ الذي أرتكبه؟ ساعدني أرجوك

هل يعرف أحدكم التوقيت الصحيح؟ ساعة المطبخ تشير إلى 9:36، وساعة المنبه 9:40، وريتشارد هاموند يظن أنها 1953.

ريتشارد هاموند: "أكل المثلجات للشاذين" الجميع على تويتر

أسوأ كابوس لريتشارد هاموند

لم يدل هاموند بعد بأي تعليق على ملاحظاته