القاهرة، مصر (CNN)-- توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار، عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن نقيب الممثلين، أشرف زكي، الخميس. وقال زكي، إن جنازة الراحلة ستُشيّع من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، بعد صلاة الجمعة.

وعانت كريمة مختار، من المرض في الآونة الأخيرة، دخلت إثره إحدى مستشفيات القاهرة.

وُلدت عطيات محمد البدري، الشهيرة باسم كريمة مختار، في القاهرة في 16 يناير /كانون الثاني عام 1934، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت حياتها الفنية عام 1955 بمسلسل إذاعي اسمه "العسل المر"، وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو، ثم عملت لسنوات في الإذاعة، قبل أن تشتهر بأدوار الأم، ومن أشهرها دورها في مسرحية "العيال كبرت" ومسلسل "يتربى في عزو"، الذي قدمت خلاله أحد أشهر أدواها الفنية بتجسيد شخصية "ماما نونا"، مع الفنان يحيى الفخراني عام 2007، كما برزت لأدورها في فيلمي "رجل فقد عقله" و"يا رب ولد."

تزوجت مختار، من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، أنجبت منه أربعة أولاد، منهم الإعلامي، معتز الدمرداش.

ورفضت أسرتها التي عاشت في محافظة أسيوط عملها في السينما، بعدما وصلتها بعض العروض بعد اشتهارها في الإذاعة، إلا أن زواجها من المخرج الراحل، نور الدمرداش، عام 1958، فتح لها باب التمثيل، حيث شاركت في أول أفلامها السينمائية "المستحيل " عام 1965، مع الفنان المصري الكبير كمال الشناوي، ونادية لطفي، وسناء جميل، ثم شاركت في فيلم "ثمن الحرية" عام 1967، مع الفنانين عبد الله غيث ومحمود مرسي وصلاح منصور.

وشاركت مختار، فيما يقرب من 176 عملاً فنياً ما بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية ومسرحيات، آخر أعمالها كان في عام 2014، بمسلسلات "كيد الحموات" و"المرافعة " و"دلع بنات"، وآخر أفلامها "ساعة ونصف" في عام 2012.

وحصلت مختار، على جائزة النقاد عن فيلم "ومضى قطار العمر"، كما حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "يتربى في عزو."