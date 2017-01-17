صرحت كيم كارداشيان بأنها هُددت بالقتل من قبل رجلين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

نشرت جريدة “Le Journal du Dimanche” مؤخراً تقرير الشرطة عن الحادثة.

يفصل التقرير جميع المجوهرات التي سُرقت، من بينها خاتم بقيمة أربعة ملايين دولار.

قالت كيم كارداشيان للشرطة إن الرجلين كانا يرتديان ثياباً كُتب عليها “شرطة”

كيم كارداشيان:

“أشار إلي بسلاحه ثم أخذ الخاتم وارتدى الفقازات. سألني عن مكان المجوهرات والنقود، ثم أخذاني إلى الردهة. كنت أرتدي رداء الحمام، وكنت عارية تحته. ثم ذهبنا إلى الغرفة مرة أخرى ودفعا بي إلى السرير.”

في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت الشرطة الفرنسية 17 شخصاً للتحقيق معهم في السرقة.

هدد خمسة أشخاص حارس المبنى، لكن اثنين منهم استطاعوا الدخول إلى شقتها الخاصة.

أخذ السارقون هاتفين ومجوهرات قيمتها ملايين الدولارات.

كانت كيم في فرنسا لحضور أسبوع الأزياء في باريس بصحبة عائلتها.

قال المتحدث باسم كيم إن الحادثة “هزتها بشدة لكنها لم تتأذ جسدياً.”