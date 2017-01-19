انهيار جليدي بعد هزة أرضية يدفن العشرات في إيطاليا

انهيار جليدي يدفن العشرات في إيطاليا

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آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
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بعد هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب انهيار جليدي فندق في جبال غران ساسو في إيطاليا، ممّا أثار مخاوف من مقتل العشرات تحت الأنقاض.

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