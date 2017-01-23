المذيعة: شرطي سريع البديهة في منطقة سبوكان بواشنطن قام بكل ما بوسعه لإخراج سيدة من وسط سيارة مشتعلة .. شاهدوا الفيديو الدرامي، الشرطي تيم شويرينغ حطّم جزءاً من زجاج نافذة باب السائق باستخدام عصاه، لكن عندما لم يستطع فتح القفل، اضطر لتحطيم النافذة بأكملها. وبمساعدة أحد الجيران تمكن من إنجاز مهمة الإنقاذ، ومن المفرح أن السيدة والشرطي وحتى الجار خرجوا من الموقع بسلام بعد علاجهم من إصابات طفيفة.
المذيع: أحب أن أرى مثل هذه الأمثلة، أولاً لأن الجميع خرج بسلام وثانياً لأن السيارة مشتعلة، وغريزتك البشرية تقول لك ابتعد واركض بعيداً. غير أن الرجل وقف هناك لأن سيدة كانت بحاجة للمساعدة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.