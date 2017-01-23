المذيعة: شرطي سريع البديهة في منطقة سبوكان بواشنطن قام بكل ما بوسعه لإخراج سيدة من وسط سيارة مشتعلة .. شاهدوا الفيديو الدرامي، الشرطي تيم شويرينغ حطّم جزءاً من زجاج نافذة باب السائق باستخدام عصاه، لكن عندما لم يستطع فتح القفل، اضطر لتحطيم النافذة بأكملها. وبمساعدة أحد الجيران تمكن من إنجاز مهمة الإنقاذ، ومن المفرح أن السيدة والشرطي وحتى الجار خرجوا من الموقع بسلام بعد علاجهم من إصابات طفيفة.

المذيع: أحب أن أرى مثل هذه الأمثلة، أولاً لأن الجميع خرج بسلام وثانياً لأن السيارة مشتعلة، وغريزتك البشرية تقول لك ابتعد واركض بعيداً. غير أن الرجل وقف هناك لأن سيدة كانت بحاجة للمساعدة.