قتل الممثل الأسترالي يوهان أوفنير أثناء العمل على تصوير فيديو لأغنية هيب هوب.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت أثناء تصوير مشهد إطلاق نار في مدينة بريسبان الأسترالية.

المحقق طوم أرميت/ شرطة كوينزلاند: تم استخدام عدد من الأسلحة في الموقع، لا يمكنني قول ما إذا كانت ذخيرة حية أو الإفصاح عن نوعها حتى إجراء التحقيق.

تعرض أوفنر لطلق ناري في الصدر وأُعلنت وفاته في الموقع.

الشاب ذو الـ28 عاماً عمل لعدة سنوات كممثل حركات جريئة.

الواقعة حدثت أثناء تصوير فيديو لفرقة Bliss n Eso.

“نحن الثلاثة نشعر بالانزعاج والصدمة مما وقع، ونقدم مواساتنا لعائلة وأصدقاء الضحية” — بيان للفرقة.