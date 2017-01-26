دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عن كتابه الجديد الذي يؤرخ فيه تحوله من جراح قلب إلى ناقد سياسي، ويقدم نظرة حاسمة حول الربيع العربي، الثورة المصرية، والاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط الحديث.

ففي أول كتاب له، "ثورة للمبتدئين.. الضحك من خلال الربيع العربي" والذي نشر رابطا لتحميله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي يوسف مسيرة حياته، متحدثاً عن"النفاق، عدم الاستقرار والفساد الذي سيطر لفترة طويلة على السياسة المصرية"، بحسب ما جاء في ملخص الكتاب.

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ويروي الاعلامي الساخر في كتابه كيفية "التستر على الاشتباكات العنيفة في ميدان التحرير، الى إعلان الحكومة أنها صنعت أول آلة في العالم لعلاج الإيدز، إلى إدانة المسؤولين الذين ادعوا أنه كان عميلاً لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وجُنّد من قبل جون ستيوارت لاسقاط البلاد من خلال السخرية، وغير ذلك.

كما يتطرق باسم يوسف في كتابه كذلك الى القصص المثيرة والملهمة لبرنامجه التلفزيوني الشعبي وصعوده باعتباره الرجل المضحك الأكثر إثارة للجدل في مصر.