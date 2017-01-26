كنت صاحب صوت ماريو لـ26 عاماً،

-لننتقل الآن إلى لويجي

أنا شارلز مارتينيت، أنا أسجل صوت سوبر ماريو لننطلق..

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ولويجي أيضاً، لويجي الرقم واحد

وواريو، ليكن يومكم سيئاً، هل تريدون أكل هذا الثوم؟

حتي أنني كنت دونكي كونغ ذات مرة.

أنا ممثل، وممثل صوتي، عملت 25 سنة في المسرح، فيديوهات المؤسسات...

بعض الأفلام والأعمال التلفزيونية...

ثم كانت تلك البداية الرائعة لأن أصبح ممثلاً صوتياً، وهكذا بدأت بماريو.

تم ابتكار ماريو للمرة الأولى عام 1981، في لعبة تدعى دونكي كونغ، ومع تطويره عبر السنين أصبح "ماريو والأميرة بيتش". وبدأت عام 1990، حين اقتحمت في الواقع تجربة أداء، ذلك أنني وصلت وكانوا يخرجون، وقد أنهوا العمل لهذا اليوم، فقلت هل يمكنني القراءة لهذا؟ فنظر الرجل إلى ساعته وقال:"حسناً ادخل، أنت سمكري إيطالي من بروكلين، شخصية للعبة فيديو من نينتندو، اسمه ماريو، فأدِّ لنا صوتاً ما، لعبة فيديو" فبدأت أتكلم، وفكرت بيني وبين نفسي، لعبة فيديو؟ أنا لا أعرف أي شيء عن ألعاب الفيديو، وفجأة سمعت "إبدأ"، فقلت: مرحبا أنا ماريو، فلنصنع فطيرة بيتزا معاً،اذهب وأحضر لنا بعض النقانق، وأنا سأحضر السباغيتي، وسنضع السباغيتي مع النقانق في البيتزا" فقال: "يكفي توقف عن الكلام، لم يعد هناك متسع في الشريط، حسناً شكراً سنكون على تواصل" وظننت أنه كان يقصد هذا هو الباب، نراك لاحقاً. ثم اتصل بنينتندو وقال "لقد وجدت ماريو، لقد وجدته" وكان ذلك منذ 26 عاماً رائعاً ومدهشاً.

انظروا إلى هذا العالم

بالنسبة لي أخرجت هذه الشخصية أفضل ما لدي، وأنا أحب ذلك.

أنا أحب مشاركة الأشياء أيضاً. ذهبت للقاء معجبي ماريو، وسمعت أفضل التعليقات، مثل أنت صوت طفولتي، أو كنت ألعب مع والدي والآن ألعب مع أولادي، إنها طريقة تجمع عائلتنا معاً.

هذا يعيد الذكريات

انك تستمتع وحسب، إنها تعويذتي للحياة.

هيا لننطلق، لنستمتع أكثر، إلى اللقاء، أراكم في ألعابي.