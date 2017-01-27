دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت ممثلة أفلام إيرانية شهيرة مقاطعتها لحفل الأوسكار المقرر في 26 فبراير/ شباط المقبل احتجاجا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على منح تأشيرات الدخول لبلاده لمواطني عدة دول بينها إيران.

وقالت الممثلة ترانه علي دوستي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "حظر الفيزا الذي ينوي ترامب فرضه على الإيرانيين عنصري. وإذا كان سيشمل فعاليات ثقافية أم لا، فإنني لن أحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار احتجاجا على ذلك".

وتلعب الممثلة الإيرانية دور البطولية في فيلم "Salesman" الذي جرى ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وكان الفيلم مرشحا أيضا لجائزة "غولدن غلوب" في مطلع العام الحالي وجري عرضه في مهرجان كان السينمائي.