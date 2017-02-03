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رد الممثل الشهير أرنولد شوارزنيجر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيديو عبر موقع "تويتر" بعد سخرية ترامب من معدلات مشاهدة برنامج "أبرينتس" الذي يقدمه أرنولد خلفا لترامب.