6 ملايين مشاهدة لفيديو مطاردة ثور هارب من مسلخ
6 ملايين مشاهدة لفيديو مطاردة ثور هرب من مسلخ
منوعاتآخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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نال مقطع فيديو لعملية مطاردة ثور هارب، تنفذها قوات الأمن الأمريكية في ولاية تكساس نحو ستة ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
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