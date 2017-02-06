6 ملايين مشاهدة لفيديو مطاردة ثور هارب من مسلخ

6 ملايين مشاهدة لفيديو مطاردة ثور هرب من مسلخ

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
أمريكاالحيواناتالشرطة الأمريكيةتكساسطرائف
0:57

نال مقطع فيديو لعملية مطاردة ثور هارب، تنفذها قوات الأمن الأمريكية في ولاية تكساس نحو ستة ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

أمريكاالحيواناتالشرطة الأمريكيةتكساسطرائف