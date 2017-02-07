دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكّدت الفنانة المصرية فيفي عبده أنه تم التأمين على ساقيها بأكثر من مليون دولار أثناء العرض المسرحي الشهير "حزمني يا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها خضعت لحراسة مشددة من الشركة المنتجة، في حينها.

ونفت عبده أثناء حلولها ببرنامج "دا كلام" عبر فضائية DMC أن تكون هي بنفسها قد قامت بدفع أي مبلغ مقابل التأمين على أي جزء من جسدها.

وحول حضورها إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في مهرجان "كان"، ومن التي ستسلط الأضواء عليها، قالت: "كيم لها ستايل خاص بها يختلف عنها.. كيم صناعية أما هي فطبيعية."

وأضافت أنها تحبها مشيرة الى أنها استطاعت أن تلفت أنظار العالم اليها علماً أنها ليست مغنية أو راقصة، على حد تعبيرها.