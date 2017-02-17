شاهد على ماذا عثر هذا العامل داخل جهاز تلفاز قديم!

شاهد ماذا وجد هذا العامل داخل جهاز تلفاز قديم

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آخر تحديث منذ25 دقيقة.
كنداغرائب
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تمكنت الشرطة الكندية في انتيريو من تتبع المالك الأصلي للتلفاز لتعود الأموال لصاحبها بعد قرابة ثلاثين عاماً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر عامل في مصنع لإعادة التدوير على أكثر من مائة ألف دولار داخل جهاز تلفاز قديم، حيث تمكنت الشرطة الكندية في انتيريو  من تتبع المالك الأصلي للتلفاز لتعود الأموال لصاحبها بعد قرابة ثلاثين عاماً .

كنداغرائب