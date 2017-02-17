أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر عامل في مصنع لإعادة التدوير على أكثر من مائة ألف دولار داخل جهاز تلفاز قديم، حيث تمكنت الشرطة الكندية في انتيريو من تتبع المالك الأصلي للتلفاز لتعود الأموال لصاحبها بعد قرابة ثلاثين عاماً .