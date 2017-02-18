دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحرجت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الإعلامي المصري، عمرو أديب خلال مقابلة أجراها معها بعد سؤالها له عن ارتداء "كرفتة حمراء" في حين أنه يشجع نادي الزمالك المصري.

وقالت الفنانة اللبنانية مخاطبة عمرو أديب: "إزاي انت زملكاوي وتلبس كرفتة حمراء؟" ليجيبها أديب قائلا: "أنا أول مرة حد يحرجني، أول مرة حد يسألني سؤال صعب، يعني انا بحترم النادي الأهلي بس أنا زملكاوي.."