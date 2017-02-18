دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحرجت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الإعلامي المصري، عمرو أديب خلال مقابلة أجراها معها بعد سؤالها له عن ارتداء "كرفتة حمراء" في حين أنه يشجع نادي الزمالك المصري.
وقالت الفنانة اللبنانية مخاطبة عمرو أديب: "إزاي انت زملكاوي وتلبس كرفتة حمراء؟" ليجيبها أديب قائلا: "أنا أول مرة حد يحرجني، أول مرة حد يسألني سؤال صعب، يعني انا بحترم النادي الأهلي بس أنا زملكاوي.."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.