أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تم العثور على فصيلة Yehuecauhceratops Mudei في منطقة صحراء كاوهيلا عام 2007، والاسم يترجم إلى "وجه أثري ذو قرن.” ولاحظ العلماء وجود قرن صغير فصل بين الاكتشاف وغيره من الفصائل المعروفة. كما أن الميزة الفريدة الأخرى هي طوله القصير نسبياً الذي يصل إلى 3 أمتار. ويأمل العلماء في العثور على مزيد من فصائل الديناصورات التي عاشت في المكسيك.
اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات ذات القرون في المكسيك
الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات بالمكسيك
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آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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تم العثور على Yehuecauhceratops mudei في منطقة صحراء كاوهيلا عام 2007.
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