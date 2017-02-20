دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دهست حافلة كانت تقل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أحد حراسه الشخصيين، أثناء مغادرتها بلدية محافظة إلازغ، وفق ما نقلته صحيفة "ميلليت" التركية، السبت.

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وأظهر الفيديو أردوغان وهو يقف إلى جانب الحارس المصاب حتى نقله فريق الإسعاف، ولم تتوفر على الفور، معلومات حول حالة الحارس الصحية.