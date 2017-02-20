دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دهست حافلة كانت تقل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أحد حراسه الشخصيين، أثناء مغادرتها بلدية محافظة إلازغ، وفق ما نقلته صحيفة "ميلليت" التركية، السبت.
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وأظهر الفيديو أردوغان وهو يقف إلى جانب الحارس المصاب حتى نقله فريق الإسعاف، ولم تتوفر على الفور، معلومات حول حالة الحارس الصحية.
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ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.