أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظي كتيب الثقافة الجنسية الجديد في الهند باهتمام نظراً لتعليماته عن المثلية الجنسية، فالكتيب يخبر المراهقين أنه لا بأس بأن يكنّوا مشاعراً لأشخاص من نفس جنسهم. هذه التعليمات تخالف قانوناً هندياً ينص على أن الجماع المثلي غير قانوني، في حين أن وزير الصحة الهندي، سي كي ميشرا، تحدث أثناء تدشين الكتيب الجديد.