أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--على الأرجح أنكم لن تصافحوا يوماً الرئيس دونالد ترامب، ولكن مع التغطية الأخيرة لتقنياته الغريبة في المصافحة عبر الشد والانتزاع، أصبح البعض يتخذون وضعية دفاعية
كيف تحمي نفسك من مصافحة ترامب؟
كيف تحمي نفسك من مصافحة ترامب؟
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
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رئيس الوزراء الكندي نجح بالتخلص من الشد والانتزاع من دون اللجوء إلى إمساك المعصم.
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