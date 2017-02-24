كيف تحمي نفسك من مصافحة ترامب؟

كيف تحمي نفسك من مصافحة ترامب؟

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آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
دونالد ترامبطرائفغرائبأمريكا
1:56

رئيس الوزراء الكندي نجح بالتخلص من الشد والانتزاع من دون اللجوء إلى إمساك المعصم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--على الأرجح أنكم لن تصافحوا يوماً الرئيس دونالد ترامب، ولكن مع التغطية الأخيرة لتقنياته الغريبة في المصافحة عبر الشد والانتزاع، أصبح البعض يتخذون وضعية دفاعية

دونالد ترامبطرائفغرائبأمريكا