أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--على الأرجح أنكم لن تصافحوا يوماً الرئيس دونالد ترامب، ولكن مع التغطية الأخيرة لتقنياته الغريبة في المصافحة عبر الشد والانتزاع، أصبح البعض يتخذون وضعية دفاعية