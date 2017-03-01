دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الهيئة السعودية العامة للترفيه، الأربعاء، التخطيط لإقامة أي حفلات غنائية نسائية في السعودية، دون أن توضح سبب إصدار هذا النفي، لكنه جاء بعد انتشار وسم "#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض" على موقع "تويتر".

وقالت الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تنفي إقامة أو التخطيط لأي حفلات غنائية نسائية نهائياً وتحث على أخذ المعلومات عبر حسابنا أو حساب الروزنامة"، الخاصة بفعاليات الترفيه التي تنظمها.

الهيئة العامة للترفيه تنفي إقامة أوالتخطيط لأي حفلات غنائية نسائية نهائياً وتحث على أخذ المعلومات عبر حسابنا أو حساب الروزنامة @Roznamah_sa — هيئة الترفيه (@GEA_SA) March 1, 2017

في الوقت نفسه، قالت شركه "روتانا للصوتيات والمرئيات"، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خبرا عن أن الشركة تحضر لحفل نسائي بالسعودية بحضور الفنانة نوال الكويتية والفنانة أصالة نصري"، مضيفة أن "هذا الخبر عار من الصحة. وأكدت "روتانا" أن "أي خبر غير صادر عن مواقعها الرسمية غير مسؤولة عنه وسوف تحمل المسؤولية لكل من ينسب لها أخبار كاذبة".

تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر بأن شركه روتانا للصوتيات والمرئيات تحضر لحفل نسائي بالسعوديه بحضور الفنانه نوال ا... Posted by Rotana Music on Wednesday, March 1, 2017

وتصدر وسم "#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع آلاف التغريدات التي كانت أغلبها تعارض إقامة حفلات نسائية في السعودية وأخرى ترحب بالحفلات، ونعرض بعضا منها فيما يلي:

#نوال_الكويتية_وأصالة_في_الرياض

هذي الاحتفالات إللي تفتح النفس يا حظكم يا أهل الرياض😭 — مريم فقيه (@mariamfaqih) March 1, 2017

الأراء المعارضة بدأت بالقذف والهجوم ، بأمكانكم عدم الحضور في حال كان هذا الموضوع صحيح ، الأمر بهذه السهولة 👌#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض — القيروان البادي (@A_Badi17) March 1, 2017

#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض ياهلا والله وغلا وكرتون حلا 😍😍😍

الله يحييكن ويجعلنا دوم نشوفكن ونشوف محاربين هئية الترفيه ياكلون تراب 🌹😎 — Dr.N (@camnt_shasib) March 1, 2017

#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض لا هلا ولا مسهلا فيهم كلهم أظلمت الرياض بقدومهم — عبدالله البعيجان (@_7002671476082) March 1, 2017

ان صح الخبر فنقول

انا لله وانا اليه راجعون

اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها

اللهم اني ابرا اليك

#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض — Abdullah (@abdullah9ms) March 1, 2017