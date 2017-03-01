دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الهيئة السعودية العامة للترفيه، الأربعاء، التخطيط لإقامة أي حفلات غنائية نسائية في السعودية، دون أن توضح سبب إصدار هذا النفي، لكنه جاء بعد انتشار وسم "#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض" على موقع "تويتر".
وقالت الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تنفي إقامة أو التخطيط لأي حفلات غنائية نسائية نهائياً وتحث على أخذ المعلومات عبر حسابنا أو حساب الروزنامة"، الخاصة بفعاليات الترفيه التي تنظمها.
في الوقت نفسه، قالت شركه "روتانا للصوتيات والمرئيات"، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خبرا عن أن الشركة تحضر لحفل نسائي بالسعودية بحضور الفنانة نوال الكويتية والفنانة أصالة نصري"، مضيفة أن "هذا الخبر عار من الصحة. وأكدت "روتانا" أن "أي خبر غير صادر عن مواقعها الرسمية غير مسؤولة عنه وسوف تحمل المسؤولية لكل من ينسب لها أخبار كاذبة".
وتصدر وسم "#نوال_الكويتيه_واصاله_في_الرياض" موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع آلاف التغريدات التي كانت أغلبها تعارض إقامة حفلات نسائية في السعودية وأخرى ترحب بالحفلات، ونعرض بعضا منها فيما يلي:
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