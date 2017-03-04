أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في وقت مبكر من صباح الأربعاء شاهد، جيم بروبسيت، شجرة استثنائية في مقبرة سانت لويس ضربتها صاعقة برق عند الساعة الثانية صباحاً وتسببت في احتراقها من الداخل.
حدث غريب.. شاهد ماذا حدث لشجرة داخل مقبرة ضربتها صاعقة!
شاهد ماذا حدث لشجرة داخل مقبرة ضربتها صاعقة!
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
0:50
الجذع في نهاية المطاف احترق، الأمر الذي ترك فتحة واسعة في قاعدة الشجرة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.