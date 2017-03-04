حدث غريب.. شاهد ماذا حدث لشجرة داخل مقبرة ضربتها صاعقة!

شاهد ماذا حدث لشجرة داخل مقبرة ضربتها صاعقة!

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
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الجذع في نهاية المطاف احترق، الأمر الذي ترك فتحة واسعة في قاعدة الشجرة

أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--  في وقت مبكر من صباح الأربعاء شاهد، جيم بروبسيت، شجرة استثنائية في مقبرة سانت لويس ضربتها صاعقة برق عند الساعة الثانية صباحاً  وتسببت في احتراقها من الداخل.

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