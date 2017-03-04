أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في وقت مبكر من صباح الأربعاء شاهد، جيم بروبسيت، شجرة استثنائية في مقبرة سانت لويس ضربتها صاعقة برق عند الساعة الثانية صباحاً وتسببت في احتراقها من الداخل.