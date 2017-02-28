أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدين جراح الأعصاب كريستوفر دانتش بالتسبب عمداً بإصابات جسدية خطيرة لشخص مسن بعدما كان قد اتهم عام 2015 باعتداءات متفاقمة على خمسة من مرضاه.