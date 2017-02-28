أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدين جراح الأعصاب كريستوفر دانتش بالتسبب عمداً بإصابات جسدية خطيرة لشخص مسن بعدما كان قد اتهم عام 2015 باعتداءات متفاقمة على خمسة من مرضاه.
السجن مدة الحياة لجراح أمريكي تسبب بإعاقات لمرضاه وظن أنه إله
السجن مدة الحياة لجراح أمريكي ظن أنه إله
صحة وحياة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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حُكم على طبيب في تكساس بالسجن مدى الحياة بعد سلسلة من العمليات الفاشلة.
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