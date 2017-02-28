السجن مدة الحياة لجراح أمريكي تسبب بإعاقات لمرضاه وظن أنه إله

السجن مدة الحياة لجراح أمريكي ظن أنه إله

صحة وحياة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
صحة نفسيةطب وجراحةأمريكا
1:34

حُكم على طبيب في تكساس بالسجن مدى الحياة بعد سلسلة من العمليات الفاشلة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدين جراح الأعصاب كريستوفر دانتش بالتسبب عمداً بإصابات جسدية خطيرة لشخص مسن بعدما كان قد اتهم عام 2015  باعتداءات متفاقمة على خمسة من مرضاه.

صحة نفسيةطب وجراحةأمريكا