نصائح بسيطة للمحافظة على شباب بشرتك نصائح بسيطة للمحافظة على شباب بشرتك منوعات آخر تحديث منذ21 دقيقة. لايف ستايلغذاءجمالأمراض وأدوية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:52 نصائح بسيطة للمحافظة على شباب بشرتك لايف ستايلغذاءجمالأمراض وأدوية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"ls-010317-food-as-fuel-skin-foods","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/03/01","rs_flag":"prod","section":["health","health:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.