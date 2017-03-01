أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يتواجد الكالسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة وليس فقط في منتجات الألبان، فالكرنب على سبيل المثال يحتوي كمية كالسيوم أكثر من الحليب والكالسيوم في البروكلي يمتصه الجسم بسهولة