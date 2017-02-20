دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كيف ستتصرف إذا دُعيت إلى فرح أحد الأشخاص وفوجئت بوجود أسد داخل قاعة الزفاف؟ هل ستهرب أم ستلتقط سيلفي؟

هذا ما حصل بالفعل مع المدعوين الى حفل زفاف نجلة مدرب خيول في مصر تدعى كاميليا الحلو، حيث اصطحبت أسداً معها الى حفل الزفاف.

وقالت كاميليا، بحسب ما نقل عنها موقع "اليوم السابع"، إنها لم تكن قد خططت أن يكون الأسد موجودا، وإنها وهي داخلة الى القاعة طلبت من ابن عمها أن يُحضر الأسد، وفور دخوله القاعة فرّ نصف المدعوين، لكن أغلبهم عاد الى القاعة فيما بعد.

وأضافت أنها تنتمي إلى عائلة الحلو ذات الباع العريض فى تربية الأسود وتدريبها بالسيرك، مشيرة الى أنها تعمل مدربة للخيول.