دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، عن إصابة 4 من عناصرها إثر تفجير استهدف حافلة شرطة بالقرب من قرية جو، في ثالث هجوم تشهده البحرين خلال 4 أيام.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "حافلة لنقل الشرطة تعرضت لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو، وإصابة 4 أفراد وحالتهم مستقرة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، الجمعة الماضية، عن وقوع "تفجير إرهابي بمنطقة الشاخورة أسفر عن أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين دون وقع إصابات بشرية".

كما أعلنت الداخلية، الخميس الماضي، عن وقوع "تفجير إرهابي بمنطقة السنابس أسفر عن إصابة مواطنة بإصابات بسيطة تصادف مرورها بالموقع".

وجاءت التفجيرات الثلاثة بعد إعلان الوزارة، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ "عمليات استباقية أمنية"، قالت الوزارة إنها "أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتهم"، وأضافت أنه تم "القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية بينهم 4 نساء كان لهن دور في إيواء مطلوبين"، وتابعت أن "8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق".