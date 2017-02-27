كاميرا CNN تزور مدينة نمرود بعد محو داعش لمعالمها التاريخية

CNN بمدينة نمرود بعد محو داعش لها

الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 27 فبراير/شباط 2017; 10:03 (GMT +0400).
آثارالجيش العراقيالعراقداعش
3:04

فريق من شبكتنا سافر إلى شمال العراق حيث مدينة نمرود الآشورية القديمة ليطلعوا على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه بسهولة والذي سببه داعش بالمنطقة.

آثارالجيش العراقيالعراقداعش