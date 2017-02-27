كاميرا CNN تزور مدينة نمرود بعد محو داعش لمعالمها التاريخية
CNN بمدينة نمرود بعد محو داعش لها
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 27 فبراير/شباط 2017; 10:03 (GMT +0400).
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فريق من شبكتنا سافر إلى شمال العراق حيث مدينة نمرود الآشورية القديمة ليطلعوا على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه بسهولة والذي سببه داعش بالمنطقة.
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