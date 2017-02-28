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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، إن إيران دولة أضعف من الضعيف، لافتا إلى أنه وجه رسائل متعددة لقادة ورؤساء منذ سنوات حول هذه المخاطر، داعيا لدعم الأحوازيين بإيران.