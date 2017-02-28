جاء ذلك في جلسة حوار أدارتها الزميلة كارولين فرج، نائب رئيس CNN للخدمات العربية في الجلسة الأولى من "مجلس CNN،" وفي الأعلى مقتطف من هذه المقابلة.
الحبتور بمجلس CNN: إيران أضعف من الضعيف ويجب دعم الأحوازيين
الحبتور بمجلس CNN: إيران أضعف من الضعيف
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، إن إيران دولة أضعف من الضعيف، لافتا إلى أنه وجه رسائل متعددة لقادة ورؤساء منذ سنوات حول هذه المخاطر، داعيا لدعم الأحوازيين بإيران.
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