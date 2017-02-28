كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- واصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارته إلى ماليزيا التي تشكل باكورة محطاته في جولته الأسيوية، وقد زار الملك سلمان جامعة مالايا في العاصمة كوالالمبور التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب، ليلقي كلمة شدد فيها على مواجهة ما وصفها بـ"التحديات" التي تعترض العالم الإسلامي.

وقال الملك سلمان في كلمته إن العلم "من نعم الله العديدة على أمة الإسلام"، مضيفا أن جامعة مالايا تمثل "إحدى مراكز الإشعاع المعرفي في المجال التنموي في العالم."

وتطرق العاهل السعودي إلى الوضع في الدول الإسلامية قائلا: "العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في مجال المعرفة العلمية والتقنية لا تقل عن التحديات التي يواجهها في المجال السياسي والاقتصادي، وعلى الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الإسلامية أن تستجيب لهذه التحديات بإنجازات تسهم في البناء الحضاري للأمة الإسلامية، ويعم نفعها دول العالم."

يشار إلى أن العاهل السعودي كان قد قابل خلال زيارته ملك ماليزيا، ورئيس وزراء البلاد، كما شهد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية.