دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام الجديد لشرطة دبي، بحفظ الأمانة والمكانة التي وصلت إليها شرطة دبي عالمياً، ويجعل منها نموذجاً يحتذى به بين أجهزة الشرطة في العالم كافة.

وعين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللواء عبدالله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء. وكان الشيخ محمد بن راشد أصدر قرارا، الثلاثاء، بترقية المري من رتبة عميد إلى رتبة لواء. وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن المري "شخصية متميزة من الناحية القيادية والحس الأمني العالي. وسيكون إضافة للقيادات الأمنية للوطن".

اللواء عبدالله خليفة المري شخصية متميزة من الناحية القيادية والحس الأمني العالي. سيكون إضافة للقيادات الأمنية للوطن.. قائداً عاماً لشرطة دبي pic.twitter.com/3ns5qHOvHP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 1, 2017

من جانبه، أكد المري أن ترقيته وتعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي "ثقة غالية من القيادة الرشيدة وأمانة عظيمة أعاهد الله عز وجل عليها". وقال المري "إن هذه الثقة الغالية من سموه، إنما هي بمنزلة تكليف لمزيد من العمل، وبذل الغالي والنفيس من أجل أمن وأمان هذا الوطن المعطاء"، وفقا لبيان صادر عن حكومة دبي.

وأكد المري أنه يعاهد الشيخ محمد بن راشد على أن يكون "على قدر المسؤولية التي حملها له، وأن يكون مثالاً للقائد المثالي الذي يعطي بمشاركة زملائه من قادة، وضباط وأفراد شرطة دبي من أجل أمن هذا البلد، وأمن وسعادة كل فرد يعيش على أرضه".

وقال المري إنه "سوف يكمل مسيرة أكثر من ستين عاماً أسس ورسخ تفوقها المؤسسي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ليحافظ على المكانة العالية التي وصلت إليها شرطة دبي عالمياً، وليجعل منها نموذجاً يحتذى به بين أجهزة الشرطة في العالم كافة".

وأضاف المري أنه يوجه الشكر والتقدير لقادة الشرطة كافة الذين سبقوه في العمل. وتابع أنه سيكمل "مسيرة البناء والعطاء التي أرساها فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة والذين وقفوا إلى جانبه منذ بداية عمله في القيادة العامة لشرطة دبي، وكانوا دائماً يقدمون له العون، والتشجيع، والثناء على الجهود كافة التي بذلها حتى وصل إلى المنصب الذي تقلده اليوم".