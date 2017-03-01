دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء، أن رئيس مكتب المصالح المصرية في طهران ياسر عثمان "أكد أن الجمهورية الإسلامية ومصر لديهما مواقف متقاربة جداً تجاه الاحداث الإقليمية".

وأضافت الوكالة أن عثمان أعلن معلنا لقاء مع أسد الله عباسي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية – المصرية، عن "استعداد مصر لتوسيع علاقاتها مع إيران". وتابعت أن "الدبلوماسي المصري أعرب في هذا اللقاء عن ارتياحه لتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الزيارات تصب في صالح السلام والاستقرار على صعيد المنطقة".

ونقلت "إرنا" عن رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية المصرية في البرلمان الإيراني قوله إن "الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم تتوقع كثيرا من البلدين للقيام بأدوار كبيرة فاعلة في سياق السلام والاستقرار وإرساء المودة، وذلك نظرا للحضارة التاريخية والثقافية العريقة في كلا البلدين". وأضاف عباسي أن "إيران تنظر إلى مصر بصفتها دولة إسلامية عظمي وهي قادرة على غرار إيران أن تقوم بدور فاعل على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، في لقاء مع رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية، إن "الانتصارات الأخيرة ضد الجماعات الإرهابية تحققت في ظل العناية الإلهية المتمثلة في صمود وتعاون محور المقاومة في المنطقة"، بحسب "إرنا".

وأضاف بروجردي أن "هذه الانتصارات جلبت اليأس والعار للجهات التي تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح في المنطقة". وتابع إن "إيران ومصر، في ظل حضارتهما التاريخية العريقة، بإمكانهما تعزيز التعاون المشترك بينهما للقيام بدور فاعل في حل الأزمات والمشاكل الإقليمية"، ورأى أن "الفرص متاحة لطهران والقاهرة في ترسيخ التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي".

ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية قوله إن "البلدين تجمعهما مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا الإقليمية بما فيها مكافحة الإرهاب واللجوء إلى الحل السياسي بدل المواجهة العسكرية للخروج من الأزمات الإقليمية". وأضافت أن عثمان "أكد خلال اللقاء (مع بروجردي) على رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع إيران لكونها دولة مؤثرة وأساسية في منطقة الشرق الأوسط".