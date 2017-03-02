مراسلة CNN تعلق 28 ساعة وسط كمين لداعش بالموصل.. ما الذي حدث؟ 3:16

الموصل، العراق (CNN) — هذا الفيديو جزء من الوثائقي “العودة إلى الموصل،” الذي سيعرض قريباً على شبكتنا، حيث عادت مراسلة CNN أروى ديمون إلى الحي الذي علقت فيه هي ومصورها بريس لين في نوفمبر عام 2016 بحصار من قبل مقاتلي داعش لمدة 28 ساعة، مع من بقي من جنود الوحدة العراقية التي كانت ترافقها. عادت لتبحث عن بعض الجنود والأسر التي التقت بها خلال ذلك الوقت، لتشهد مثابرتهم وكرمهم وسط الدمار والخراب.