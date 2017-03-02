دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حمل بشار الجعفري رئيس وفد النظام السوري في محادثات جنيف، الخميس، وفد المعارضة السورية الذي تم تشكيله في العاصمة السعودية، الرياض، مسؤولية أي فشل قد يحدث في الحوار الجاري بين النظام والمعارضة في جنيف.

وقال الجعفري: "أجرينا اليوم جولة محادثات مع (المبعوث الأممي إلى سوريا) ستافان دي ميستورا تناولت المواضيع الجوهرية أبرزها مكافحة الإرهاب... ولم نسمع منه أنه يرفض شخصيا إدراج السلة الرابعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب على جدول الأعمال... من يرفض النقاش في سلة مكافحة الإرهاب هو حصرا وفد معارضة الرياض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضاف الجعفري: "جزء من وفد الرياض يضم مجموعات إرهابية مسلحة بعضها يقاتل إلى جانب القوات التركية الغازية لأراضينا في الشمال والبعض الآخر تديره إسرائيل... وفد الرياض يتحمل مسؤولية أي فشل للمحادثات في جنيف".

وتابع الجعفري بالقول: "أكدنا للمبعوث الخاص أن التقدم في حوار جنيف يجب ألا يكون رهينة لمنصة الرياض التي رفضت تشكيل وفد موحد للمعارضة... ومن جهتنا وعلى الرغم من كل ما سبق نسعى دائما للاستمرار في الحوار ولا ندخر جهدا يمكن أن يسهم في الحفاظ على دماء السوريين وتحقيق ما يصبون إليه".