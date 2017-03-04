دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المحامي العام البحريني رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، السبت، عن كشف تنظيم إرهابي يضم 54 إرهابيا بينهم 12 متهماً في إيران والعراق وواحد بألمانيا و41 في داخل المملكة.

وقال الحمادي إن "النيابة العامة كانت قد تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو في 1 يناير الماضي والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن".

وأضاف أن "التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد".

وتابع أن "قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأكد الحمادي أن "التحقيقات كشفت أن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية".

وقال إن "التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية كشفت استمرار أحد قادة التنظيم الرئيسين والمتواجد حاليا في إيران في نشاطه ومخططاته الإجرامية والإرهابية الموجهة لمملكة البحرين والذي سبق له بمعاونة العديد من العناصر الإرهابية والهاربين خارج البلاد ومتواجدين بإيران والعراق تشكيل عدة مجموعات وخلايا إرهابية داخل البحرين والتي سبق ضبطها في السنوات السابقة فضلاً عن تحالفه مع العديد من العناصر الإرهابية التي تنتمي لعدة تيارات إرهابية والهاربة ومتواجدة بإيران والعراق وتشكيل تحالف فما بينهم وتشكيل تنظيم إرهابي داخل البلاد، وقد صدر بحقه العديد من الأحكام الجنائية".